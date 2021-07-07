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​Больше восьми процентов югорчан живут за чертой бедности

Югра вошла в число регионов с самыми высокими доходами населения

​Больше восьми процентов югорчан живут за чертой бедности
Фото: pixabay.com

Югра вошла в десятку регионов России с самыми высокими доходами населения. Среднестатистические доходы в регионе в 2,1 раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. За чертой бедности (доходы менее МРОТ) живут 8,4 процента югорчан, за чертой крайней бедности (доходы менее 0,5 МРОТ) – 0,9 процента.

С такими показателями округ занял седьмое место в списке, составленном аналитиками РИА «Новости». Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также Москва. На последних позициях находятся Ингушетия, Алтай и Тыва.


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Сегодня в 18:25, просмотров: 284, комментариев: 0
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