Три депутата думы Югры вошли в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов – 2021

Российский Forbes опубликовал свежий список 100 богатейших государственных служащих и депутатов страны. В рейтинг – 2021 вошли трое народных избранников из думы ХМАО-Югры. Совокупный годовой доход депутатов Степана Пыталева, Андрея Осадчука и Алексея Андреева составил 620 млн рублей.
Замдиректора по коммерческим вопросам ЗАО «Экос», бывший депутат гордумы Нефтеюганска Степан Пыталев расположился на 46 месте общероссийского рейтинга с доходом в 292,02 млн рублей. Руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в городах Нягань и Белоярский, единоросс Андрей Осадчук с личным доходом в 105.49 млн рублей и семейным – в 166.66 млн рублей расположился на 96 месте. Замкнул сотню ДСК «Автобан» Алексей Андреев с 161.78 млн рублей дохода.
Подавляющее большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты. Их высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса, отмечают аналитики. В этом году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов обновился на треть, но тройка лидеров осталась прежней: на первое место с третьего поднялся президент УК «Южуралзолото» и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, на третье опустился прошлогодний лидер, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Второе место занял депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок.
Совокупный доход участников рейтинга увеличился на 10 млрд рублей.
Любое повышенное внимание в сторону денег — очень опасный капкан, крючок, который разрывает позитивную Эволюцию человека на части...
Мысление в сторону денег — это антагонизм Эволюции человека и Бога.
* * *
Надо возрождать истинные ценности, и созидание…
Люди обычно ищут лишь телесного здоровья, счастья в мире материи, власти над другими людьми, — но только не собственного соблюдения тех простых правил для чистой и нравственной жизни угодной Богу!
Человек настолько увлечён материальной игрой в накоплении земных богатств, что искренне считает эту игру самым главным в жизни. Подумаем о своей карме на перспективу: ведь Богу придётся разрушать в нас всё это в будущем воплощении чем? — материальной нищетой! А это воплощение — как человек намерен закончить? — мне очень не хотелось бы, чтобы это случилось через тяжкую болезнь, как это обычно бывает в аналогичных случаях.
Наибольшая часть деятельности людей посвящена именно культивированию важности самого себя — вместо того, чтобы умалять себя в бескорыстном и беспрестанном служении Богу через служение людям.
Раздувание собственной важности — это главный порок.
Ну а второй порок — отсутствие любви и к Богу, и к людям, и даже к животным.
Продумайте: что имел в виду Бог в словах, сказанных через Иисуса Христа: “Трудно богатому войти в Царствие Отца, легче верблюду пройти через игольное ушко”.
Нельзя откладывать на потом решение для себя этого вопроса.
Дорога каждого из нас по Земле слишком коротка во временном измерении. Она, тем не менее, предопределяет дальнейшую жизнь на века или даже на тысячелетия после развоплощения.
А что там? — безысходная тоска, грусть и печаль оттого, что не успели избавиться от эгоизма и привязанности к мирским "благам", придав всего лишь немного усилий в изменении себя через усилие!
Ещё есть время выбирать: сделать ли что-то доброе или же стать отступником от Бога.
Верное решение состоит как раз в том, чтобы посвятить себя заботе о других, забывая при этом о себе.
Для начала нужно включить этическое самопреобразование — согласно Учению Бога. А не только лишь веру в Его бытие. Именно этическая работа над собой является отражением существующей в человеке любви к Богу, проявляющейся в уважении к Нему, к Его Учению.
А Бог учит:
ПОМОГАЙ ВСЕМ ВО ВСЁМ ДОБРОМ! И НЕ ДЕЛАЙ ДРУГОМУ ТОГО, ЧЕГО НЕ ЖЕЛАЕШЬ СЕБЕ!