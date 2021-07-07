Три депутата думы Югры вошли в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов – 2021

Российский Forbes опубликовал свежий список 100 богатейших государственных служащих и депутатов страны. В рейтинг – 2021 вошли трое народных избранников из думы ХМАО-Югры. Совокупный годовой доход депутатов Степана Пыталева, Андрея Осадчука и Алексея Андреева составил 620 млн рублей.

Замдиректора по коммерческим вопросам ЗАО «Экос», бывший депутат гордумы Нефтеюганска Степан Пыталев расположился на 46 месте общероссийского рейтинга с доходом в 292,02 млн рублей. Руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в городах Нягань и Белоярский, единоросс Андрей Осадчук с личным доходом в 105.49 млн рублей и семейным – в 166.66 млн рублей расположился на 96 месте. Замкнул сотню ДСК «Автобан» Алексей Андреев с 161.78 млн рублей дохода.

Подавляющее большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты. Их высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса, отмечают аналитики. В этом году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов обновился на треть, но тройка лидеров осталась прежней: на первое место с третьего поднялся президент УК «Южуралзолото» и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, на третье опустился прошлогодний лидер, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Второе место занял депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок.

Совокупный доход участников рейтинга увеличился на 10 млрд рублей.