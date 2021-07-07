В Югре проводится конкурс для привитых от ковида, где главный приз – iPhone

Югорчан приглашают к участию в конкурсе, где можно выиграть IPhone, Apple Watch, Apple AirPods. Главное условие – наличие сертификата вакцинации против коронавируса. Согласно правилам конкурса, участнику необходимо описать свою историю о том, почему он решил привиться. Разместить фото с вакцинации во «ВКонтакте», добавив хэштег #ЮграБезКовида. Сделать это нужно до 19 июля.

«Десять лучших работ по наибольшему количеству лайков выйдут 20 июля в финал. Победителей определит народное голосование. Итоги будут подведены 21 июля», – сообщает на своей странице оперштаб Югры. Уточняется, что факт вакцинации победителям придется подтвердить скриншотом с сайта Госуслуг или сертификатом.

В настоящий момент первый компонент вакцины от коронавируса получили 380 тысяч югорчан, из них 272 тысячи завершили курс. Цель, поставленная региональным руководством — привить по меньшей мере 755 тысяч жителей региона. Это позволит формировать коллективный иммунитет и выйти на преодоление пандемии. В настоящий момент известно, что в Югре в «коронавирусной реанимации лежат 99 человек в тяжелом состоянии, из них только один был вакцинирован, что говорит о высокой степени защиты, которую дают прививки.