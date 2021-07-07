Автопарк Югры один из самых молодых в стране

Югра вошла в тройку регионов страны с самым молодым автопарком. Средней возраст автомобилей на дорогах региона – 11 лет и 4 месяца. Лучше обстоят дела только в Татарстане, где средний возраст машин 9 лет и 8 месяцев, и Москве – 11 лет и 3 месяца. В России средний возраст автопарка растет год от года. С 2020-го он увеличился на пять месяцев – до 14 лет и 10 месяцев.

К таким выводам пришли эксперта портала «Дром», проанализировавшие около миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году.

Аналитики отмечают, что доступность новых автомобилей для россиян снижается, и, пока нет никаких предпосылок, что ситуация в ближайшей перспективе изменится, автопарк страны продолжит стареть.

Стоит отметить, что Югра входит также в десятку регионов с самым большим средним автокредитом в стране. В мае жители региона брали на покупку машины в среднем 1,073 миллиона рублей. За последний месяц весны югорчане оформили 1 471 автокредитов, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Всего за май автопарк региона пополнился 2 238 новыми легковушками.