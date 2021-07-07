Больше половины югорчан привились от COVID-19

План вакцинации от ковида в Югре выполнен на 50,4 процента. Об этом на личной странице в инстаграме сообщил глава департамента округа Алексей Добровольский.

«Напомню, что в Югре запланирована вакцинация от ковида 755 755 жителей - это 60 процентов всех жителей Югры старше 18 лет. На утро 7 июля приступили к вакцинации (получили первую инъекцию вакцины) 380 856 югорчан, из них получили и второй компонент вакцины - 272 306», - добавил он.

По словам Добровольского, среди пациентов реанимационных отделений ковидных госпиталей есть вакцинированный пациент: «В реанимационных отделениях ковидных госпиталей проходят лечение 99 больных, среди них только 1 пациент, ранее вакцинированный от коронавируса. Сегодня данные о заболеваемости, о работе больниц округа подтверждают: у привитых тяжелое течение ковида встречается в десятки раз реже, чем у непривитых».

Количество зараженных коронавирусом в Югре растет. Коечный фонд ковидных госпиталей увеличен с 1117 до 1826, число госпиталей возросло с 7 до 12, а количество пациентов в них выросло с 900 до 1142.

За минувшие сутки пять югорчан скончались от последствий коронавируса.

В регионе ужесточили ограничительные ковид-меры.