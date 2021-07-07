32 процента трудоустроенных югорчан не хотят вакцинироваться от COVID-19

Лишь восемь процентов югорчан готовы уволиться, если на их работе введут обязательную вакцинацию. При этом совсем не ставить прививок собирается целых 32 процента опрошенных представителей трудоустроенного населения округа. 11 процентов респондентов отметили, что имеют антитела, поэтому не спешат вакцинироваться. Об этом сообщают эксперты портала Зарплата.ру.

«Так, 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что организм справится сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине», – рассказали в пресс-службе Зарплаты.ру.