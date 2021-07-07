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Менее половины работающих жителей ХМАО не хотят вакцинироваться

32 процента трудоустроенных югорчан не хотят вакцинироваться от COVID-19

Менее половины работающих жителей ХМАО не хотят вакцинироваться
фото: pixabay.com

Лишь восемь процентов югорчан готовы уволиться, если на их работе введут обязательную вакцинацию. При этом совсем не ставить прививок собирается целых 32 процента опрошенных представителей трудоустроенного населения округа. 11 процентов респондентов отметили, что имеют антитела, поэтому не спешат вакцинироваться. Об этом сообщают эксперты портала Зарплата.ру.

«Так, 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что организм справится сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине», – рассказали в пресс-службе Зарплаты.ру.


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07 июля в 11:32, просмотров: 1456, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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07 июля в 17:04
Все эти фобии о вреде вакцинации- это следствие «темноты и невежества» отдельных граждан. Табак, алкоголь, соль, сахар, химия в продуктах- это более сильные «тихие убийцы» геноме человека, но тем не менее никто не заморачивается ограничить себя в потреблении их или отказаться от этих ежедневных вредных «вакцинаций» организма. При вакцинации же вводят неживые аналоги этого вируса. Это как заноза в пальце, в результате которой организм реагирует и производить отторжение с помощью своих выработанных «бойцов» антител. При наличии антител «живой ковид», попавший в организм ещё на подступах к ЛЕГКИМ или ЖКТ БУДЕТ УНИЧТОЖЕН. Вот так просто, «на пальцах» можно объяснить процесс вакцинации. А на самом деле, в организм человека находятся триллионы различных микроорганизмов, которые гармонично уживаются в нашем биологическом теле. Все чужеродное вызывает иммунный ответ организма в виде антител. Поэтому рано или поздно Ваш организм столкнётся с этой заразой. И если есть вакцинация, то все обойдётся малой кровью. И ещё. Надо доверять медицине не быть махровым невежественным с научной точки зрения в представлениях о вреде вакцинации вообще, и против ковида в частности.

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