В 18 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 157 человек. За всю пандемию диагноз подтвердился у 60 895 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 18 муниципалитетах:

Сургут – 31;

Нижневартовск – 21;

Нефтеюганск – 16;

Югорск – 12;

Ханты-Мансийск – 11;

Советский район – 10;

Лангепас – 9;

Мегион – 8;

Урай – 7;

Сургутский район – 7;

Нягань – 5;

Октябрьский район – 5;

Пыть-Ях – 3;

Белоярский район – 3;

Кондинский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Когалым – 2;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 152 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

Накануне от болезни скончалось пять пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 827 человек. За сутки излечились 77 человек, за весь период пандемии – 58 362 югорчанина.