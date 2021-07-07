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В Югре за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

В 18 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки скончались пять пациентов с COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 157 человек. За всю пандемию диагноз подтвердился у 60 895 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 18 муниципалитетах:

  • Сургут – 31;
  • Нижневартовск – 21;
  • Нефтеюганск – 16;
  • Югорск – 12;
  • Ханты-Мансийск – 11;
  • Советский район – 10;
  • Лангепас – 9;
  • Мегион – 8;
  • Урай – 7;
  • Сургутский район – 7;
  • Нягань – 5;
  • Октябрьский район – 5;
  • Пыть-Ях – 3;
  • Белоярский район – 3;
  • Кондинский район – 3;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Когалым – 2;
  • Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 152 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

Накануне от болезни скончалось пять пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 827 человек. За сутки излечились 77 человек, за весь период пандемии – 58 362 югорчанина.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 157, комментариев: 0
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