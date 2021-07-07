В 18 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 157 человек. За всю пандемию диагноз подтвердился у 60 895 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.
Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 18 муниципалитетах:
- Сургут – 31;
- Нижневартовск – 21;
- Нефтеюганск – 16;
- Югорск – 12;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Советский район – 10;
- Лангепас – 9;
- Мегион – 8;
- Урай – 7;
- Сургутский район – 7;
- Нягань – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Пыть-Ях – 3;
- Белоярский район – 3;
- Кондинский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Когалым – 2;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 152 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.
Накануне от болезни скончалось пять пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 827 человек. За сутки излечились 77 человек, за весь период пандемии – 58 362 югорчанина.