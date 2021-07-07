Власти ХМАО рассказали, кого допустят к учебе после каникул

Департамент образования Югры разработал инструкцию по допуску сотрудников и школьников в образовательные организации после каникул. По большому счету, такие меры позволят увеличить число вакцинированных среди молодого населения – студентов. Такую цель ставили для себя власти в последнее время, так как доля привитых от COVID-19 в этом сегменте значительно ниже остальных.

«Сотрудники и совершеннолетние обучающиеся колледжей и вузов по истечении каникулярного или отпускного периода, проводившие его за пределами ХМАО-Югры, допускается в образовательную организацию при условии наличия сертификата о прививке или отрицательного теста ПЦР», – рассказал директор Депобра Югры Алексей Дренин.

Эти правила касаются и тех, кто в течение шести месяцев до выхода на учебу/работу в образовательное учреждение перенес ковид.

Для несовершеннолетних учеников алгоритм допуска на учебу не изменен: достаточно справки о наличии справки об эпидокружении, которую образовательная организация получает через межведомственный запрос в поликлиниках.