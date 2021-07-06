Югорчане активно ищут информацию о продаже сертификатов вакцинации от COVID-19

Жители Югры активно ищут информацию о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса. Это показал анализ запросов в интернете. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила организовать мониторинг для поиска сайтов, осуществляющих продажу поддельных сертификатов и напомнила об ответственности за их покупку и реализацию: «Не только подделка, но и приобретение поддельных документов преследуется по закону. За подделку и сбыт сертификатов нарушивший закон может получить наказание до двух лет лишения свободы. За покупку и хранение документа предусмотрено до одного года лишения свободы».

Также глава ХМАО заявила о готовности ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 по требованию главного санврача региона при ухудшении эпидобстановки. Пока вакцинация для югорчан остается добровольной.