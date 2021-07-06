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​«Ни на что не намекаю»: Комарова пригрозила ввести обязательную вакцинацию при ухудшении обстановки с COVID-19

Югорчане активно ищут информацию о продаже сертификатов вакцинации от COVID-19

​«Ни на что не намекаю»: Комарова пригрозила ввести обязательную вакцинацию при ухудшении обстановки с COVID-19
Фото: pixabay.com

Жители Югры активно ищут информацию о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса. Это показал анализ запросов в интернете. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила организовать мониторинг для поиска сайтов, осуществляющих продажу поддельных сертификатов и напомнила об ответственности за их покупку и реализацию: «Не только подделка, но и приобретение поддельных документов преследуется по закону. За подделку и сбыт сертификатов нарушивший закон может получить наказание до двух лет лишения свободы. За покупку и хранение документа предусмотрено до одного года лишения свободы».

Также глава ХМАО заявила о готовности ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 по требованию главного санврача региона при ухудшении эпидобстановки. Пока вакцинация для югорчан остается добровольной.


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06 июля в 20:05, просмотров: 626, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
06 июля в 20:49
«Лучше по-хорошему». Лучше по-хорошему:без локдаунов, без обязательной вакцинации. Добровольно вакцинироваться. Лучше по-хорошему выполнять требования носить маски и перчатки в транспорте и торговых центрах. И зачем искать приключений на вою голову с «липовым» сертификатом? «Нет ничего тайного, что не становиться явным». Лучше по-хорошему.
Сергей Б Alkonowa1ow
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06 июля в 21:02
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б Alkonowa1ow
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06 июля в 21:04
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Аванес
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06 июля в 21:20
Сертификат не является официальным документом, поэтому его подделка не может преследоваться по закону, гонит губерша.
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