В Югре снова ввели запрет на работу фудкортов

В регионе вводят новые ограничения в связи в ухудшением эпидобстановки. Их огласила губернатор Югры во время заседания оперативного штаба. Так основные запреты коснулись организации общественного питания.

«С 10 июля 2021 года деятельность организаций общественного питания осуществляется с 6 утра до 23 часов, за исключением расположенных в муниципальных образованиях, в которых введен иной режим деятельности организаций», – заявила глава ХМАО Наталья Комарова. При этом допускается обслуживание навынос и круглосуточная доставка заказов.

– Собственникам торговых центров и других объектов торговли и отдыха запретили предоставлять бесплатный Wi-Fi посетителям;

– Главам нескольких муниципалитетов, в том числе и Сургута, рекомендовано вывести из резерва объекты для изоляции граждан – обсерваторы, изоляторы, – созданные в связи с распространением коронавирусной инфекции для бессимптомных носителей и пациентов, выписываемых на амбулаторное долечивание, а также контактировавших с больными;

– При проявлении первых респираторных симптомов югорчанам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медучреждений, соблюдать режим самоизоляции до принятия медработником решения на основании клинических и лабораторных исследований.