Руководитель предприятия в Когалыме торговал украденным цементов

В Когалыме директора одного из транспортных предприятий города подозревают в легализации украденного имущества. По версии следствия, 52-летний мужчина организовал вывоз цемента со склада крупного предприятия. Ворованное он продавал.

«Мужчина, имея в собственности несколько единиц автотранспорта, организовывал вывоз со складов похищенного, а также его хранение. Впоследствии подозреваемый реализовывал цемент предприятиям округа. Таким образом мужчина легализовал имущество, приобретенное в результате совершения преступления, на сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Сейчас предприниматель находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.