Глава муниципалитета Югры пообещал не пускать в эфир мэра Половинки за «базар»

В соцсетях мэра поселения Половинки снова появилось резонансное видео. В то время, как власти на всех уровнях призывают соблюдать меры противоэпидемической безопасности, Александр Старжинский называет их неэффективными. При этом чиновник заявил, что за такую позицию его пообещали не пускать на онлайн-совещания при главе Кондинского района.

«Когда я взял слово, сказал о том, что принимаемые меры неэффективны. После чего глава района сказал, что больше в эфир пускать меня не будут, что здесь идет совещание, а не базар. Но совещание проходит в таком ракурсе, что говорить никому не дают. Вернее дают говорить, только ту информацию, которая удобна, которая должна быть», – заявил мэр в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.

Свою позицию Александр Старжинский аргументирует тем, что в муниципалитете принято решение закрыть лагерь «Юбилейный» с круглосуточным пребыванием детей. При этом он приводит в пример Саратов, где накануне открылся пляж на 35 тысяч посещений. Также открыто авиасообщение с другими странами, в числе которых, Турция, Мальдивы, Черногория. «Там коронавируса нет», – с сарказмом заявляет чиновник.

Ранее мэр Половинки выступал против «двойных стандартов» в отношении массовых мероприятий на территории поселения. Тогда комментаторы в шутливой форме «проводили» чиновника с должности со словами: «Хороший был мэр».

На это в новом видео отреагировал Александр Старжинский: «За это можно не переживать. Я не состою в партиях, меня выбрали люди. Я подчиняюсь не губернатору, не президенту – я подчиняюсь людям, которые здесь живут и здраво мыслят».