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​«Здесь идет совещание, а не базар»: мэр Половинки назвал неэффективными ковидные меры

Глава муниципалитета Югры пообещал не пускать в эфир мэра Половинки за «базар»

​«Здесь идет совещание, а не базар»: мэр Половинки назвал неэффективными ковидные меры
Фото: vk.com/starzhved

В соцсетях мэра поселения Половинки снова появилось резонансное видео. В то время, как власти на всех уровнях призывают соблюдать меры противоэпидемической безопасности, Александр Старжинский называет их неэффективными. При этом чиновник заявил, что за такую позицию его пообещали не пускать на онлайн-совещания при главе Кондинского района.

«Когда я взял слово, сказал о том, что принимаемые меры неэффективны. После чего глава района сказал, что больше в эфир пускать меня не будут, что здесь идет совещание, а не базар. Но совещание проходит в таком ракурсе, что говорить никому не дают. Вернее дают говорить, только ту информацию, которая удобна, которая должна быть», – заявил мэр в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.

Свою позицию Александр Старжинский аргументирует тем, что в муниципалитете принято решение закрыть лагерь «Юбилейный» с круглосуточным пребыванием детей. При этом он приводит в пример Саратов, где накануне открылся пляж на 35 тысяч посещений. Также открыто авиасообщение с другими странами, в числе которых, Турция, Мальдивы, Черногория. «Там коронавируса нет», – с сарказмом заявляет чиновник.

Ранее мэр Половинки выступал против «двойных стандартов» в отношении массовых мероприятий на территории поселения. Тогда комментаторы в шутливой форме «проводили» чиновника с должности со словами: «Хороший был мэр».

На это в новом видео отреагировал Александр Старжинский: «За это можно не переживать. Я не состою в партиях, меня выбрали люди. Я подчиняюсь не губернатору, не президенту – я подчиняюсь людям, которые здесь живут и здраво мыслят».


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06 июля в 13:44, просмотров: 1739, комментариев: 2
Комментарии:
Ыть
не нравится
06 июля в 17:00
Хайп как и алчность до добра не доведет
и уж не на юбилейном хайпиться
Alkonowa1ow
не нравится
06 июля в 20:31
Саратов и Югра две «большие разности». «Открывать» или «закрывать» решает Главный санитарный врач региона. Это понятно даже школьнику. А хайпануть на теме ковида, много ума не надо.
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