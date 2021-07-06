В Югре ввели QR-коды для вакцинированных от COVID-19

Югорчанам рассказали, как получить подтверждение от вакцинации от коронавируса. Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Его можно найти на портале или в приложении «Госуслуги».

«На главной странице портала нажмите на свою фамилию справа вверху, перейдите на вкладку «Госпочта»; перейдите по ссылке «Вакцинация от COVID-19»; в открывшемся окне нажмите «Перейти в дневник», – инструктируют жителей в администрации Ханты-Мансийска.

Если человек привит, после этих действий в приложении открывается QR-код. В случае, если после прохождения вакцинации сертификат не отображается, необходимо «Пожаловаться на отсутствие сертификата» и описать проблему. Также специалисты советуют обратиться в медучреждение, где была сделана прививка.