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За сутки в Югре коронавирус подтвердился в 154 случаях

Накануне от COVID-19 в ХМАО скончалось четыре пациента, еще 154 человека отправлены на лечение

За сутки в Югре коронавирус подтвердился в 154 случаях
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 154 человек. За всю пандемию 60 738 жителей региона проходили лечение. Об этом пишет оперативный штаб ХМАО.

Новые случаи распределились по 18 муниципалитетам округа:

  • Сургут – 29;
  • Нижневартовск – 18;
  • Нягань - 14;
  • Нефтеюганск - 12;
  • Советский район – 11;
  • Урай – 11;
  • Югорск - 11;
  • Лангепас - 9;
  • Мегион - 7;
  • Кондинский район - 6;
  • Октябрьский район - 6;
  • Сургутский район - 5;
  • Ханты-Мансийск – 4;
  • Радужный - 4;
  • Пыть-Ях - 3;
  • Нефтеюганский район - 2;
  • Нижневартовский район - 1;
  • Когалым - 1;

«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 - бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

Накануне от болезни скончались четыре пациента. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 822 человека. За сутки излечились 62 человека, за весь период пандемии – 58 285 югорчан.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 459, комментариев: 0
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