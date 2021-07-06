Накануне от COVID-19 в ХМАО скончалось четыре пациента, еще 154 человека отправлены на лечение

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 154 человек. За всю пандемию 60 738 жителей региона проходили лечение. Об этом пишет оперативный штаб ХМАО.

Новые случаи распределились по 18 муниципалитетам округа:

Сургут – 29;

Нижневартовск – 18;

Нягань - 14;

Нефтеюганск - 12;

Советский район – 11;

Урай – 11;

Югорск - 11;

Лангепас - 9;

Мегион - 7;

Кондинский район - 6;

Октябрьский район - 6;

Сургутский район - 5;

Ханты-Мансийск – 4;

Радужный - 4;

Пыть-Ях - 3;

Нефтеюганский район - 2;

Нижневартовский район - 1;

Когалым - 1;

«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 - бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

Накануне от болезни скончались четыре пациента. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 822 человека. За сутки излечились 62 человека, за весь период пандемии – 58 285 югорчан.