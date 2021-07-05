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​Югорчанин вымогал полмиллиона рублей у чиновника и угрожал расправой с родственниками

В Югре мужчина арестован за оскорбление чиновника и вымогательство

​Югорчанин вымогал полмиллиона рублей у чиновника и угрожал расправой с родственниками
Скрин: СКР по Югре

Житель Нягани арестован по подозрению в вымогательстве и оскорблении представителя власти. 28-летний подозреваемый, по версии следователей, в общественном месте во время выездного совещания чиновников по вопросам формирования комфортной городской среды с участием жителей района, публично оскорбил и унизил представителя власти.

Кроме того, следствие выяснило, что мужчина с двумя подельниками вымогал 500 тысяч рублей у директора одного из муниципальных учреждений города. Подозреваемый угрожал расправой с родственниками своей жертвы.

«По месту жительства подозреваемого, а также соучастников следователем с участием ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре проведены обыски в ходе которых обнаружены предметы, имеющие значение для уголовного дела», – сообщает Следственный комитет России по Югре.

В югорских телеграм-каналах указывают на то, что подозреваемым является местный скандальный блогер.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 408, комментариев: 0
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