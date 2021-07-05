Штормовое предупреждение в ХМАО продлили на 6 июля

Синоптики продлили штормовое предупреждение на 6 июля. В ближайшие сутки в регионе будут буйствовать грозы и ветер.

До конца понедельника местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, ветер порывами до 23 метров в секунду. Во вторник, 6 июля, порывы ветра составят 15-17 метров в секунду. Температура воздуха завтра ночью составит +6,+11 °С, днем +19,+24 °С, местами +13,+18 °С. Дождливо будет до середины недели, сообщается на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, завтра будет пасмурно, скорость ветра – до 13 метро в секунду, температура воздуха прогреется до +17°С.