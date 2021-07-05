Десять километров трассы «Сургут – Нижневартовск» отремонтируют за 216 миллионов рублей

До конца лета в Югре планируют привести в порядок три участка трассы «Сургут – Нижневартовск» общей протяженностью 33 километра. 216,4 миллиона рублей выделены из федерального и регионального бюджетов на ремонт участка с 155 километра по 165 километр.

«На участке автотрассы будет уложено почти 82 тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия. В настоящий момент уже выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, производится укладка верхнего слоя дорожного полотна с применением новых технологий. Новое покрытие будет отличаться высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации, низким уровнем шума при движении транспорта», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей, подчеркнув, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».