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​В Югре приводят в порядок самую загруженную автодорогу

Десять километров трассы «Сургут – Нижневартовск» отремонтируют за 216 миллионов рублей

​В Югре приводят в порядок самую загруженную автодорогу
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

До конца лета в Югре планируют привести в порядок три участка трассы «Сургут – Нижневартовск» общей протяженностью 33 километра. 216,4 миллиона рублей выделены из федерального и регионального бюджетов на ремонт участка с 155 километра по 165 километр.

«На участке автотрассы будет уложено почти 82 тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия. В настоящий момент уже выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, производится укладка верхнего слоя дорожного полотна с применением новых технологий. Новое покрытие будет отличаться высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации, низким уровнем шума при движении транспорта», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей, подчеркнув, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».


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Сегодня в 12:23, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:10
Ремонт 10 километров автодороги за 216 млн бюджетных рублей? 1 км- 21,6 млн рублей? Это расточительные траты бюджета. Непонятно. Это крайне необходимо трата на ремонт автодороги? Такая необходимая, когда не хватает бюджетных средств на повышение заработной платы врачам. Когда не хватает средств на благоустройство городских дворов, на прокладку пешеходных тротуаров, которыми пользуются тысячи граждан. А не только кто пользуется дорогой на Нижневартовск. Отремонтировать для того, чтобы повысить скорость движения автотранспорта? Чтобы получитЬ в результате аварии на трассе и гибель людей из-за превышения скорости движения (а это почти 90% причин смертельных ДТП). По плохой дороге водитель будет двигаться 70-80 км час, побережет машину. Цинично, но это сократит ДТП и сэкономит бюджет ХМАО. А в принципе надо переходит на бетонное дорожное покрытие. Пора прекращать закатывать деньги налогоплательщиков в асфальт, когда сами налогоплательщики живут на грани выживания.

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