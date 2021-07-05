Среди тяжело больных коронавирусом жителей Югры нет ни одного вакцинированного

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский заявил, что в реанимациях среди пациентов, страдающих от COVID-19, нет ни одного вакцинированного. Сообщение об этом появилось в официальном Инстаграме директора ведомства.

«Каждый четвертый житель Югры вакцинирован от новой коронавирусной инфекции. Болеют ли ковидом после прививки? Да. Болеют, но менее одного процента привитых. Статистика именно такова. В реанимациях ковидных госпиталей 99 больных. Это те, у кого заболевание протекает в самой тяжелой форме. Сегодня среди этих 99 пациентов реанимаций нет ни одного, сделавшего прививку от ковида», – написал Добровольский.

Он также отметил, что на сегодняшний день число доз вакцины в поликлиниках округа превышает 80 тысяч. Всего привиты 365 тысяч югорчан.