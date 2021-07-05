В Югре выявили 151 новый случай заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус выявили у 151 человека. За всю пандемию 60 584 жителей округа проходили лечение от этой болезни. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:

Сургут – 28;

Ханты-Мансийск – 17;

Нижневартовск – 16;

Советский район – 14;

Нягань – 13;

Нефтеюганск – 10;

Урай – 9;

Югорск – 8;

Октябрьский район – 5;

Лангепас – 5;

Нижневартовский район – 5;

Кондинский район – 4;

Сургутский район – 3;

Мегион – 3;

Радужный – 3;

Ханты-Мансийский район – 2;

Березовский район – 2;

Когалым – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 112 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях, по 11 контакт уточняется. Состояние 89 пациентов тяжелое, 68 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.

Накануне болезнь не смогли победить три пациента. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 818 человек. За сутки излечились 50 жителей региона, за весь период пандемии – 58 223 югорчанина.