В Югре выявили 151 новый случай заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус выявили у 151 человека. За всю пандемию 60 584 жителей округа проходили лечение от этой болезни. Об этом пишет местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:
- Сургут – 28;
- Ханты-Мансийск – 17;
- Нижневартовск – 16;
- Советский район – 14;
- Нягань – 13;
- Нефтеюганск – 10;
- Урай – 9;
- Югорск – 8;
- Октябрьский район – 5;
- Лангепас – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Кондинский район – 4;
- Сургутский район – 3;
- Мегион – 3;
- Радужный – 3;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Березовский район – 2;
- Когалым – 1;
- Нефтеюганский район – 1;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 112 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях, по 11 контакт уточняется. Состояние 89 пациентов тяжелое, 68 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.
Накануне болезнь не смогли победить три пациента. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 818 человек. За сутки излечились 50 жителей региона, за весь период пандемии – 58 223 югорчанина.