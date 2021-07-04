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​За полгода в Югре родилось 9 595 малышей

За шесть месяцев в Югре появились на свет 4925 мальчиков и 4670 девочек

​За полгода в Югре родилось 9 595 малышей
Фото: pixabay.com

За полгода в Югре родилось 9 595 малышей: 4 925 мальчиков и 4 670 девочек. Статистику на личной странице в инстаграм опубликовал главный врач региона Алексей Добровольский.

В прошлом году за этот же период на свет появилось больше югорчан – 9 941: 5 096 мальчиков и 4 845 девочек. Как сообщалось ранее, в прошлом году в регионе стало больше многодетных семей. Югорчане рожали четвертого ребенка в десять раз чаще, чем в 2019 году.

За последние пять лет количество детей в регионе увеличилось на пять процентов.

Напомним, что с 1 июля беременные и семьи с детьми с низким уровнем дохода начнут получать государственную поддержку. О том, кому она полагается и как оформить пособия, читайте здесь.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 286, комментариев: 0
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