Синоптики Югры продлили предупреждение об опасной погоде на 5 июля

В понедельник, 5 июля, в Югре ожидается неблагоприятная погода: сильный дождь, гроза, ветер порывами до 18 метро в секунду. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха ночью в понедельник составит +5,+10 °С, по восточным районам +11,+16 °С, днем +18,+23 °С, по восточным районам +12,+17 °С.

Дожди в отдельных районах округа будут идти до середины недели, но днем будет достаточно тепло – до +27 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, в понедельник ожидается гроза и ветер порывами до 16 метров в секунду. Воздух прогреется всего до +13°С. К среде должно потеплеть до +23°С.

Напомним, 1 июля из-за сильного ливня Сургут затопило.