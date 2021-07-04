16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6175   EUR  87,0748  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
1
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
1
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
1
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
1
Больше опросов

​Сургут остается безусловным лидером по приросту ковид-пациентов

146 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

​Сургут остается безусловным лидером по приросту ковид-пациентов
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 146 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидером по суточному приросту остается Сургут, где болезнь подтвердили у 29 человек. Следом идут Ханты-Мансийск (18) и Нижневартовск (17).

На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у одно болезнь протекала бессимптомно.

Сейчас лечатся от ковида 1 445 югорчан. «Состояние 89 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает оперштаб региона.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 60 433 случая новой коронавирусной инфекции, излечились 58 173 югорчанина, умерли 815 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:12, просмотров: 34, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В ресторан «Wooden» с проверкой нагрянул ОМОН 1664
  2. Трое югорчан скончались от коронавируса за сутки 1606
  3. ​Наталья Комарова вышла на бизнесмена из Сургута, который задал вопрос Путину 1381
  4. ​«Спальный район превратился в рынок!»: сургутянам мешает овощной ларек во дворе 1357
  5. ​В Югре для ковид-больных дополнительно развернули 440 коек 985
  6. ​Режиссера Богомолова призвали отправить на лечение за предоставление роли в спектакле трансгендеру 954
  7. Да ну его, это море! // Обзор СИА-ПРЕСС 765
  8. ​«Дельта» маскируется под кишечную инфекцию 221
  9. ​В Нефтеюганске достроят детсад-долгострой, на крыше которого развлекаются дети 150
  10. ​В Нижневартовске «гелик» лег на крышу после ДТП 125
  1. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6721
  2. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 4511
  3. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 4133
  4. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3914
  5. ​Это увлекательный был аттракцион: маленьких вартовчан прокатили в ковше экскаватора 3874
  6. ​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам 3325
  7. ​Из-за сообщения о возможном минировании детсадов и школ в Нижневартовске эвакуировали более 2 500 детей 3317
  8. ​Аноним «заминировал» нижневартовские детские сады, школы и суды 3268
  9. ​Вакцина ни при чем: погибшая Эльвира Зиганшина не прививалась от коронавируса 3143
  10. ​Под Нефтеюганском рыбак вспомнил молодость и угнал два болотохода 3017
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16868
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13786
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11697
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9621
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9494
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 9045
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8705
  8. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 8646
  9. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8557
  10. ​Звонок Полукеева 7961

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика