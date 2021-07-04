146 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 146 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидером по суточному приросту остается Сургут, где болезнь подтвердили у 29 человек. Следом идут Ханты-Мансийск (18) и Нижневартовск (17).

На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у одно болезнь протекала бессимптомно.

Сейчас лечатся от ковида 1 445 югорчан. «Состояние 89 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает оперштаб региона.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 60 433 случая новой коронавирусной инфекции, излечились 58 173 югорчанина, умерли 815 человек.