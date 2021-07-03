В ковидных госпиталях Югры на лечении находятся 997 пациентов

В регионе ухудшается эпидемиологическая ситуация. Департамент здравоохранения Югры за последнюю неделю увеличил число коек для пациентов с коронавирусом с 1117 до 1557. Также ковидные госпитали открыли в Когалыме, Мегионе и Лангепасе. За сутки в медучреждения округа госпитализировали 142 человека. Сейчас на стационарном лечении под присмотром врачей находятся 997 югорчан. Об этом сообщил главный врач региона Алексей Добровольский в своем Инстаграм-аккаунте.

За последние сутки в Югре выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. Трое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.