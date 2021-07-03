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​В Югре для ковид-больных дополнительно развернули 440 коек

В ковидных госпиталях Югры на лечении находятся 997 пациентов

​В Югре для ковид-больных дополнительно развернули 440 коек
Фото: siapress.ru

В регионе ухудшается эпидемиологическая ситуация. Департамент здравоохранения Югры за последнюю неделю увеличил число коек для пациентов с коронавирусом с 1117 до 1557. Также ковидные госпитали открыли в Когалыме, Мегионе и Лангепасе. За сутки в медучреждения округа госпитализировали 142 человека. Сейчас на стационарном лечении под присмотром врачей находятся 997 югорчан. Об этом сообщил главный врач региона Алексей Добровольский в своем Инстаграм-аккаунте.

За последние сутки в Югре выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. Трое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 179, комментариев: 0
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