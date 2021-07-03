В Югре зарегистрировано 138 новых случая коронавируса

За минувшие сутки от коронавируса умерли трое югорчан. Летальные случаи зарегистрированы в Кондинском, Советском районах и Югорске. За весь период пандемии болезнь унесла 813 жизней в регионе.

Общее число заболевших достигло 60 149. Суточный прирост составил 138 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте (27), Ханты-Мансийске (16) и Нижневартовске (16).

«На момент выявления у 106 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно», – сообщили в оперштабе.

На данный момент лечение проходят 1333 человека. За сутки излечились 79 человек, за весь период пандемии – 58 141 югорчанин.