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​Наталья Комарова вышла на безнесмена из Сургута, который задал вопрос Путину

Губернатор Югры взяла на контроль обращение от сургутского предпринимателя на прямую линию президента РФ

​Наталья Комарова вышла на безнесмена из Сургута, который задал вопрос Путину
Скрин: Первый канал

Предприниматель из Сургута Максим Харлов получил персональого менеджера от правительства Югры после обращения на прямую линию президента РФ. Югорчанин пожаловался Владимиру Путину на невыгодные условия кредитования для предпринимателей, после чего российский лидер попросил его оставить координаты.

Позже возможности совместных предпринимательских решений бизнесмен обсудил и с губернатором Югры Натальей Комаровой во время очередного прямого эфира с жителями автономного округа. «Рад, что вы меня пригласили на эфир. Вопрос, который я задал президенту, касается не только меня. Много предпринимателей работают с малым оборотом, и в этой нише возникает основная проблема получить денежные средства на текущую работу. У них нет потребностей в большом количестве техники, оборудовании, и те программы, которые сейчас предлагают, касаются крупных поставок. Тут и возникла необходимость обратиться за помощью, чтобы предпринимателей услышали. Основной вопрос в том, чтобы программа позволяла снизить финансовую нагрузку за счет увеличения срока кредитования, высвобождая финансы на развитие и организацию рабочих мест, гарантированно нести свои обязательства по кредиту», – отметил сургутянин.

Глава региона попросила своего зама «включить в наше банковское меню экосистему по поддержке бизнеса». Также в рамках онлайн-встречи было принято решение провести круглый стол с предпринимательским сообществом для более детального диалога и обсуждения кредитных программ.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 308, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:40
Вот и малый бизнес получил поддержку Губернатора. Однако, банковские кредиты- это головная боль не только бизнеса, но всех граждан. Те же микрофинансовые организации- это паразиты, на здоровом теле общества, наживающиеся на гражданах, попавших в трудные жизненные ситуации. В ситуации, когда у людей буквально нет денег, чтобы «купить хлеб» и дожить до следующей зарплаты. Такие кредиты должны давать, по смыслу на предприятиях, под вычет из заработанной платы. Это же очевидно, это человеческое отношение к работающим, но почему-то нуждающимся граждан отправляют в банки. Если же отдать работающих граждан на откуп МФО, то мы никогда не победим бедность. А малый бизнес, также использует наемный труд и платит скромную зарплату своим работникам, ибо он сам в кабале у банков. Получается, что кругом в наших бедах виноваты банки? Да. Если так, то надо радикально реформировать банковскую систему, чтобы она работали на экономику, на развития, на людей, в конечном итоге. Конечно, можно ещё раз поговорить Губернатору с предпринимательским сообществом Югры, можно «включить в наше банковское меню экосистему по поддержке бизнеса», можно наконец персонально помочь Максиму Харлову, но это будет частное, а не системное решение проблемы недоступности банковских кредитов для нашего общества. Об этом бы надо говорить на прямых линиях с Президентом РФ.

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