Губернатор Югры взяла на контроль обращение от сургутского предпринимателя на прямую линию президента РФ

Предприниматель из Сургута Максим Харлов получил персональого менеджера от правительства Югры после обращения на прямую линию президента РФ. Югорчанин пожаловался Владимиру Путину на невыгодные условия кредитования для предпринимателей, после чего российский лидер попросил его оставить координаты.

Позже возможности совместных предпринимательских решений бизнесмен обсудил и с губернатором Югры Натальей Комаровой во время очередного прямого эфира с жителями автономного округа. «Рад, что вы меня пригласили на эфир. Вопрос, который я задал президенту, касается не только меня. Много предпринимателей работают с малым оборотом, и в этой нише возникает основная проблема получить денежные средства на текущую работу. У них нет потребностей в большом количестве техники, оборудовании, и те программы, которые сейчас предлагают, касаются крупных поставок. Тут и возникла необходимость обратиться за помощью, чтобы предпринимателей услышали. Основной вопрос в том, чтобы программа позволяла снизить финансовую нагрузку за счет увеличения срока кредитования, высвобождая финансы на развитие и организацию рабочих мест, гарантированно нести свои обязательства по кредиту», – отметил сургутянин.

Глава региона попросила своего зама «включить в наше банковское меню экосистему по поддержке бизнеса». Также в рамках онлайн-встречи было принято решение провести круглый стол с предпринимательским сообществом для более детального диалога и обсуждения кредитных программ.