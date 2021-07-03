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​В ХМАО родильное отделение отдали под ковидный госпиталь

В Югре количество коек под ковидных пациентов увеличили за счет родильного отделения

​В ХМАО родильное отделение отдали под ковидный госпиталь
Фото: siapress.ru

В Советском и Югорске продолжает расти число пациентов с коронавирусом. Действующих коек, развернутых по ковид уже не хватает. В связи с этим принято решение перепрофилировать родильное отделение в ковидный госпиталь. Это поможет увеличить число мест до 134. Также сейчас рассматривается вопрос о развертывании изолятора для выздоравливающих пациентов на базе «Окуневских зорь». Соответствующее предложение направлено в адрес главного санитарного врача Советского района.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова объявила обязательную самоизоляцию для жителей Югорска и Советского.


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Сегодня в 09:34, просмотров: 251, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:26
Родильное отделение отдали под ковидный госпиталь.

ЗАГС под морг.

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