В Югре количество коек под ковидных пациентов увеличили за счет родильного отделения

В Советском и Югорске продолжает расти число пациентов с коронавирусом. Действующих коек, развернутых по ковид уже не хватает. В связи с этим принято решение перепрофилировать родильное отделение в ковидный госпиталь. Это поможет увеличить число мест до 134. Также сейчас рассматривается вопрос о развертывании изолятора для выздоравливающих пациентов на базе «Окуневских зорь». Соответствующее предложение направлено в адрес главного санитарного врача Советского района.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова объявила обязательную самоизоляцию для жителей Югорска и Советского.