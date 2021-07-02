Югорский фонд капремонта устраняет последствия технического сбоя при платежах за июнь

Югорчане, оплачивающие коммунальные платежи через сервис «Сбербанк Онлайн», не смогли оплатить услугу из-за технического сбоя. Деньги пришли, однако без указания в назначении платежа номера лицевого счета, адреса помещения и не отображались у собственника на счете.

В пресс-службе фонда пояснили, что в эти дни Сбербанк и Югорский фонд капремонта переходили на новые форматы взаимодействия.

«В настоящее время данные оплаты обрабатываются Югорским фондом капремонта вручную. Информация о зачислении платежа на лицевой счет будет отражена в счет-извещении за июль 2021 года. Платежи, по которым не удалось идентифицировать лицевой счет, будут возвращены Югорским фондом на реквизиты плательщика. В случае возврата денег собственнику будет необходимо в июле оплатить взносы за два месяца», - уточнили в пресс-службе и извинились за доставленные неудобства.

За дополнительной информацией вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 100 21 86.