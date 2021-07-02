Медиалогия: СИА-ПРЕСС в тройке самых цитируемых СМИ Югры

Информационное агентство «СИА-ПРЕСС» по итогам первого квартала этого года вошло в тройку самых цитируемых СМИ Югры. Традиционный рейтинг подготовила компания «Медиалогия»: лидерами его стали СТВ, ugra-news.ruи siapress.ru.

Первая тройка остается стабильной СТВ и СИА-ПРЕСС сохранили свои позиции — они не изменились со времени предыдущего рейтинга, который учитывал показатели цитируемости за весь 2020 год.

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