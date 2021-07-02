16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6175   EUR  87,0748  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
0
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
0
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
0
Больше опросов

​Одним из самых цитируемых СМИ ХМАО остается СИА-ПРЕСС

Медиалогия: СИА-ПРЕСС в тройке самых цитируемых СМИ Югры

​Одним из самых цитируемых СМИ ХМАО остается СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

Информационное агентство «СИА-ПРЕСС» по итогам первого квартала этого года вошло в тройку самых цитируемых СМИ Югры. Традиционный рейтинг подготовила компания «Медиалогия»: лидерами его стали СТВ, ugra-news.ruи siapress.ru.

Первая тройка остается стабильной СТВ и СИА-ПРЕСС сохранили свои позиции — они не изменились со времени предыдущего рейтинга, который учитывал показатели цитируемости за весь 2020 год.

Напомним, что своим читателям siapress.ru предлагает не только новости, но и широкий спектр экспертных мнений, а также возможность высказаться самим в комментариях.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:30, просмотров: 40, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Крупная компания Югры отказалась от карантина для вахтовиков, но с условием 1390
  2. ​Окружной суд оставил в силе приговор следователю из Лангепаса, которую обвинили в самоубийстве коллеги 1167
  3. ​Активная молодежь получила мастер-класс от председателя районной думы 984
  4. ​Хантымансиец скончался от удара ножницами в шею 958
  5. ​В Сургуте назначили начальника пиар-команды главы из Лангепаса 877
  6. ​Только там, где безопасно: максимальную скорость на российских трассах могут увеличить 843
  7. ​Тюменская область вышла в лидеры по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 836
  8. Один из ТЦ в Сургуте пострадал при вчерашнем ливне 767
  9. Сургутского врача отстранили от должности за взятки. Состоится суд 641
  10. ​Сургут «по пояс» в воде // Видео 611
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13345
  2. ​Без масок – особо опасны 6505
  3. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6419
  4. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 3802
  5. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 3769
  6. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3627
  7. ​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам 3092
  8. ​Это увлекательный был аттракцион: маленьких вартовчан прокатили в ковше экскаватора 3049
  9. ​Вакцина ни при чем: погибшая Эльвира Зиганшина не прививалась от коронавируса 2807
  10. ​Из-за сообщения о возможном минировании детсадов и школ в Нижневартовске эвакуировали более 2 500 детей 2606
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16487
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13345
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11418
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9400
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9279
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8838
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8507
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8316
  9. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 7803
  10. ​Звонок Полукеева 7708

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика