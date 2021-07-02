В Югре ищут пропавшего без вести вахтовика из Башкирии

В ХМАО перед отъездом в Башкирию без вести пропал вахтовик. Мужчину ищут уже почти две недели. 40-летний Салават Тимергалиев из Нефтекамска работает на промышленном предприятии Нижневартовска. Мужчина пропал перед самым отъездом на родину.

Вместе с четырьмя своими коллегами он добрался до Сургута на такси 20 июня 2021 года. На железнодорожном вокзале уроженец Башкортостана Салават решил сходить в магазин, но не вернулся к прибытию поезда. Мужчина должен был ехать до Янаула.

«Коллеги не смогли разыскать Салавата и уехали без него. Один из них забрал с собой его вещи, документы и билет. По приезде мужчины не сразу рассказали о пропаже товарища. Родители вахтовика забили тревогу только на четвертый день», – сообщает КП-Уфа.

Приметы пропавшего: рост – 185-190 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темно-карие глаза. Был одет в синюю куртку, спортивные штаны и черную бейсболку.