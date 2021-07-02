16+
Логотип Сиапресс
USD  72,9086   EUR  86,4113  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
0
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
0
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
0
Больше опросов

​На сургутском жд-вокзале перед отъездом домой пропал вахтовик

В Югре ищут пропавшего без вести вахтовика из Башкирии

​На сургутском жд-вокзале перед отъездом домой пропал вахтовик
Фото: vk.com/vahtovikii

В ХМАО перед отъездом в Башкирию без вести пропал вахтовик. Мужчину ищут уже почти две недели. 40-летний Салават Тимергалиев из Нефтекамска работает на промышленном предприятии Нижневартовска. Мужчина пропал перед самым отъездом на родину.

Вместе с четырьмя своими коллегами он добрался до Сургута на такси 20 июня 2021 года. На железнодорожном вокзале уроженец Башкортостана Салават решил сходить в магазин, но не вернулся к прибытию поезда. Мужчина должен был ехать до Янаула.

«Коллеги не смогли разыскать Салавата и уехали без него. Один из них забрал с собой его вещи, документы и билет. По приезде мужчины не сразу рассказали о пропаже товарища. Родители вахтовика забили тревогу только на четвертый день», – сообщает КП-Уфа.

Приметы пропавшего: рост – 185-190 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темно-карие глаза. Был одет в синюю куртку, спортивные штаны и черную бейсболку.


нравится (0) не нравится (6)
Сегодня в 12:21, просмотров: 186, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Банду из Белого Яра осудят за похищение и групповое изнасилование двух сургутянок 2071
  2. ​«Вези меня в Югорск, петух»: В ХМАО пассажирка напала на таксиста // Видео 1286
  3. ​Крупная компания Югры отказалась от карантина для вахтовиков, но с условием 1248
  4. ​Гроза и сильный ветер разбавят зной в Югре 1243
  5. ​Окружной суд оставил в силе приговор следователю из Лангепаса, которую обвинили в самоубийстве коллеги 1061
  6. ​Дело о гибели двух детей на пожаре в Сургуте передано в суд, на скамье подсудимых – мать погибших 1030
  7. Один югорчанин с COVID-19 скончался накануне 958
  8. Власти Сочи предложили открыть элитный пляж для вакцинированных и переболевших COVID-19 928
  9. ​Активная молодежь получила мастер-класс от председателя районной думы 906
  10. ​Хантымансиец скончался от удара ножницами в шею 856
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13296
  2. ​Без масок – особо опасны 6469
  3. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6396
  4. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 4331
  5. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 3746
  6. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 3713
  7. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3607
  8. ​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам 3074
  9. ​Это увлекательный был аттракцион: маленьких вартовчан прокатили в ковше экскаватора 2988
  10. ​Вакцина ни при чем: погибшая Эльвира Зиганшина не прививалась от коронавируса 2773
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16438
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13296
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11396
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9383
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9256
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8820
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8490
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8299
  9. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 7739
  10. ​Звонок Полукеева 7685

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика