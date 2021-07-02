За сутки в ХМАО обнаружили еще 132 жителей с COVID-19

Число новых случаев COVID-19, выявляемых в Югре ежедневно, неуклонно растет: за четверг, 1 июля, в округе обнаружили 132 новых больных, о чем сообщает региональный оперштаб. Лидеры по приросту заболевших — Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань. Пациенты были выявлены в 18 муниципалитетах округа.
- Сургут – 24;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Нягань – 14;
- Нижневартовск – 13;
- Нефтеюганск – 11;
- Советский район – 10;
- Югорск – 7;
- Лангепас – 6;
- Нефтеюганский район – 5;
- Урай – 5;
- Сургутский район – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Мегион – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Кондинский район – 3;
- Октябрьский район – 2;
- Радужный – 2;
- Когалым – 1.
«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у пяти — бессимптомно», — сообщают в оперштабе.
Таким образом, за весь период пандемии в ХМАО обнаружено 60 148 случаев коронавирусной инфекции, излечились 58 062 человека, умерли 810 (за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19), в больницах в тяжелом состоянии находятся 92 пациента, 64 из них подключены к аппаратам ИВЛ.