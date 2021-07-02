За сутки в ХМАО обнаружили еще 132 жителей с COVID-19

Число новых случаев COVID-19, выявляемых в Югре ежедневно, неуклонно растет: за четверг, 1 июля, в округе обнаружили 132 новых больных, о чем сообщает региональный оперштаб. Лидеры по приросту заболевших — Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань. Пациенты были выявлены в 18 муниципалитетах округа.

Сургут – 24;

Ханты-Мансийск – 15;

Нягань – 14;

Нижневартовск – 13;

Нефтеюганск – 11;

Советский район – 10;

Югорск – 7;

Лангепас – 6;

Нефтеюганский район – 5;

Урай – 5;

Сургутский район – 4;

Пыть-Ях – 4;

Мегион – 3;

Нижневартовский район – 3;

Кондинский район – 3;

Октябрьский район – 2;

Радужный – 2;

Когалым – 1.

«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у пяти — бессимптомно», — сообщают в оперштабе.

Таким образом, за весь период пандемии в ХМАО обнаружено 60 148 случаев коронавирусной инфекции, излечились 58 062 человека, умерли 810 (за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19), в больницах в тяжелом состоянии находятся 92 пациента, 64 из них подключены к аппаратам ИВЛ.