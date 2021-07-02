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​Прирост идет в рост. Число новых коронавирусных больных в Югре увеличивается

За сутки в ХМАО обнаружили еще 132 жителей с COVID-19

​Прирост идет в рост. Число новых коронавирусных больных в Югре увеличивается
Фото: pixabay.com

Число новых случаев COVID-19, выявляемых в Югре ежедневно, неуклонно растет: за четверг, 1 июля, в округе обнаружили 132 новых больных, о чем сообщает региональный оперштаб. Лидеры по приросту заболевших — Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань. Пациенты были выявлены в 18 муниципалитетах округа.

  • Сургут – 24;
  • Ханты-Мансийск – 15;
  • Нягань – 14;
  • Нижневартовск – 13;
  • Нефтеюганск – 11;
  • Советский район – 10;
  • Югорск – 7;
  • Лангепас – 6;
  • Нефтеюганский район – 5;
  • Урай – 5;
  • Сургутский район – 4;
  • Пыть-Ях – 4;
  • Мегион – 3;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Кондинский район – 3;
  • Октябрьский район – 2;
  • Радужный – 2;
  • Когалым – 1.

«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у пяти — бессимптомно», — сообщают в оперштабе.

Таким образом, за весь период пандемии в ХМАО обнаружено 60 148 случаев коронавирусной инфекции, излечились 58 062 человека, умерли 810 (за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19), в больницах в тяжелом состоянии находятся 92 пациента, 64 из них подключены к аппаратам ИВЛ.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 206, комментариев: 0
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