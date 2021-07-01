16+
Логотип Сиапресс
USD  72,9086   EUR  86,4113  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
0
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
0
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
0
Больше опросов

​Окружной суд оставил в силе приговор следователю из Лангепаса, которую обвинили в самоубийстве коллеги

Следователь из Лангепаса, которую обвинили в самоубийстве коллеги, не смогла добиться оправдания

​Окружной суд оставил в силе приговор следователю из Лангепаса, которую обвинили в самоубийстве коллеги
Фото: pixabay.com

Судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оставила в силе приговор бывшей заместительнице начальника СО ОМВД России по городу Лангепасу. 5 февраля 2021 года Лангепасским горсудом женщина признана виновной в доведении до самоубийства путем угроз и систематического унижения человеческого достоинства.

Осужденная получила пять лет условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности. Условным сроком не были довольны ни обвиняемая, ни обвинитель, ни сторона потерпевших. Адвокаты бывшего следователя пытались добиться оправдательного приговора, а обвинитель поддержал потерпевших в требовании реального лишения свободы.

«Проверив материалы уголовного дела и изучив доводы сторон, коллегия пришла к выводу о достоверности установленных приговором обстоятельств, согласно которым осужденная, используя свою руководящую должность, из личной неприязни, угрожая увольнением по отрицательным мотивам и оказывая моральное давление, систематически унижала честь и достоинство следователя с целью умалить её положительную самооценку и дискредитировать профессиональные качества, чем довела свою подчинённую до самоубийства», - говорится в материалах дела.

Приговор первой инстанции остался в силе. Однако отменено решение о компенсации морального вреда и возмещении процессуальных. С этим сторонам придется разбираться в порядке гражданского судопроизводства.

Трагедия в здании полиции Лангепаса произошла 18 июня 2018 года – молодая следователь покончила с собой в служебном кабинете. Погибшая оставила предсмертную записку, в которой написала: «Довела меня до самоубийства начальник СО ОМВД России по гор. Лангепасу под-к юстиции <...>». Следствие по уголовному делу длилось больше двух лет.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:50, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне могут сделать прививку от COVID-19 в «Сити Центре» 1168
  2. ​МегаФон запустил формат передвижных магазинов 1020
  3. Банду из Белого Яра осудят за похищение и групповое изнасилование двух сургутянок 959
  4. Вартовчанин на иномарке сбил трехлетнего ребенка 866
  5. ​Единство власти 847
  6. ​В Тюменскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса 584
  7. ​«Вези меня в Югорск, петух»: В ХМАО пассажирка напала на таксиста // Видео 493
  8. Сургутские пожарные за сутки спасли двух человек и котика 464
  9. ​Говорят, ЦБ повысит ключевую ставку. Что это значит для нас? 411
  10. ​Дело о гибели двух детей на пожаре в Сургуте передано в суд, на скамье подсудимых – мать погибших 405
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13111
  2. Косметолог Арина Пахтусова: «Голенькими не ходим. Должен быть барьер между иммунитетом вашей кожи и окружающей средой» // ONLINE 6677
  3. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6250
  4. ​Без масок – особо опасны 6193
  5. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 3971
  6. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 3553
  7. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3478
  8. В выходные вартовчане смогут привиться только вторым компонентом вакцины от COVID-19 3478
  9. ​С абьюзером хочется быть противной 3279
  10. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 3145
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16167
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13111
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11264
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9305
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9208
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8744
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8449
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8235
  9. ​Звонок Полукеева 7565
  10. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 7411

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика