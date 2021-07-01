Следователь из Лангепаса, которую обвинили в самоубийстве коллеги, не смогла добиться оправдания

Судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оставила в силе приговор бывшей заместительнице начальника СО ОМВД России по городу Лангепасу. 5 февраля 2021 года Лангепасским горсудом женщина признана виновной в доведении до самоубийства путем угроз и систематического унижения человеческого достоинства.

Осужденная получила пять лет условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности. Условным сроком не были довольны ни обвиняемая, ни обвинитель, ни сторона потерпевших. Адвокаты бывшего следователя пытались добиться оправдательного приговора, а обвинитель поддержал потерпевших в требовании реального лишения свободы.

«Проверив материалы уголовного дела и изучив доводы сторон, коллегия пришла к выводу о достоверности установленных приговором обстоятельств, согласно которым осужденная, используя свою руководящую должность, из личной неприязни, угрожая увольнением по отрицательным мотивам и оказывая моральное давление, систематически унижала честь и достоинство следователя с целью умалить её положительную самооценку и дискредитировать профессиональные качества, чем довела свою подчинённую до самоубийства», - говорится в материалах дела.

Приговор первой инстанции остался в силе. Однако отменено решение о компенсации морального вреда и возмещении процессуальных. С этим сторонам придется разбираться в порядке гражданского судопроизводства.

Трагедия в здании полиции Лангепаса произошла 18 июня 2018 года – молодая следователь покончила с собой в служебном кабинете. Погибшая оставила предсмертную записку, в которой написала: «Довела меня до самоубийства начальник СО ОМВД России по гор. Лангепасу под-к юстиции <...>». Следствие по уголовному делу длилось больше двух лет.