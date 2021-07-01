Полиция Югры выступила с официальным обращением к желающим купить поддельные ковид-документы

Полиция Югры разъяснила, какая ответственность грозит за подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки. Также стражи порядка предостерегли от покупки поддельных ковид-документов.

- За подделку или сбыт официального документа грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

- За приобретение, хранение, перевозку в целях использования подделок грозит ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

- Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

«Ответственность за противоправные деяния, связанные с подделкой документов, предусмотрена еще рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавили в пресс-службе окружного ведомства.