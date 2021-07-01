Буйная югорчанка напала на таксиста, требуя отвезти ее в Югорск

Югорчанка стала звездой Тик Тока, местных и даже федеральных СМИ. Подвыпившая пассажирка такси дала пощечину водителю и приказала везти ее в Югорск. Затем девушка с пышными формами попыталась на ходу перебраться на переднее сидение машины и перехватить управление со словами: «Вези меня в Югорск, петух! Вези!».

Когда таксист взял в руки телефон, неадекватную пассажирку это вывело из себя. Она напала на него с кулаками, вцепилась в лицо и захватила кнопку подачи звукового сигнала.

После этого у мужчины лопнуло терпение, и он решил ответить обидчице, силой усадив ее на место. Под угрозой оказаться снова на трассе, агрессивная дама утихомирилась и перешла к уговорам и клятвам. Ей очень нужно было попасть в Югорск к дочери. После отказа таксиста продолжать движение запись с видеорегистратора обрывается. Чем закончилась история – неизвестно.

Через несколько дней после инцидента в соцсети появилось видеообращение той самой пассажирки, которая извинилась перед таксистом и удалила свой аккаунт «ВКонтакте»: «Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что я устроила драку в его машине, за оскорбления в его адрес. Простите меня, я была неправа».