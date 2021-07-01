В ХМАО число переболевших коронавирусом за всю пандемию перевалило за 60 тысяч

В Югре за сутки коронавирус зафиксирован у 129 человек. За всю пандемию переболело 60 017 жителей округа. Информацию об этом опубликовал оперштаб.
Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 23;
- Нижневартовск – 15;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Советский район – 12;
- Нефтеюганск – 10;
- Югорск – 10;
- Нягань – 9;
- Урай – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Лангепас – 5;
- Мегион – 5;
- Октябрьский район – 3;
- Кондинский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Сургутский район – 2;
- Когалым – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Радужный – 1;
- Белоярский район – 1;
- Березовский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 129 случаях. Состояние 90 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.
Накануне скончался один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 810 человек. За сутки излечились 115 человек, за весь период пандемии – 57 990 югорчан.