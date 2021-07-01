В ХМАО число переболевших коронавирусом за всю пандемию перевалило за 60 тысяч

В Югре за сутки коронавирус зафиксирован у 129 человек. За всю пандемию переболело 60 017 жителей округа. Информацию об этом опубликовал оперштаб.

Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 23;

Нижневартовск – 15;

Ханты-Мансийск – 13;

Советский район – 12;

Нефтеюганск – 10;

Югорск – 10;

Нягань – 9;

Урай – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Лангепас – 5;

Мегион – 5;

Октябрьский район – 3;

Кондинский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Сургутский район – 2;

Когалым – 1;

Пыть-Ях – 1;

Радужный – 1;

Белоярский район – 1;

Березовский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 129 случаях. Состояние 90 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне скончался один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 810 человек. За сутки излечились 115 человек, за весь период пандемии – 57 990 югорчан.