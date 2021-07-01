Югорский фонд капремонта рассказал, как оплатить задолженность в рассрочку

Жители ХМАО задолжали за капремонт почти два миллиарда рублей с начала действия программы. Уже несколько лет собственникам предоставляется возможность оплачивать долги в рассрочку. Теперь, с июня 2021 функция доступна и для юридических лиц, которые не могут погасить задолженность одним платежом.

«Первым шагом должно стать официальное письмо организации в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. В обращении должен быть указан запрашиваемый срок рассрочки, перечень помещений, по которым необходима рассрочка и реквизиты организации», - пояснили в Югорском фонде капитального ремонта.

При этом 10% долга все же придется погасить, чтобы получить возможность оплачивать остальное по частям. В фонде также рассказали, кто не сможет воспользоваться рассрочкой. Это те должники, с которыми уже ведется работа через суд.