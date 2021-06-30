На склад в Сургуте поступило 52 200 доз вакцины от ковида

На аптечный склад в Сургуте в среду, 30 июня, поступило 52 200 доз вакцины «Спутник V». В течение суток препарат доставят в поликлиники Югры. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

В последнее время темпы вакцинации в регионе ускорились: за минувшие сутки вакцинированы первым компонентом 5 061 житель.

«Вакцинируйтесь. Скачайте приложение Госуслуги СТОП Коронавирус и QR - код всегда у вас в телефоне», - порекомендовал главный врач округа.

В Югре регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. В Югорске и Советском со 2 по 23 июля вводится режим обязательной самоизоляции. Ограничения не касаются тех жителей округа, кто успел вакцинироваться от COVID-19. Подобные меры могут ввести еще в шести муниципалитетах округа.