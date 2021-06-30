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​По поликлиникам Югры распределят крупную партию вакцин «Спутник V»

На склад в Сургуте поступило 52 200 доз вакцины от ковида

​По поликлиникам Югры распределят крупную партию вакцин «Спутник V»
Фото: instagram.com/aadobrovolskii

На аптечный склад в Сургуте в среду, 30 июня, поступило 52 200 доз вакцины «Спутник V». В течение суток препарат доставят в поликлиники Югры. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

В последнее время темпы вакцинации в регионе ускорились: за минувшие сутки вакцинированы первым компонентом 5 061 житель.

«Вакцинируйтесь. Скачайте приложение Госуслуги СТОП Коронавирус и QR - код всегда у вас в телефоне», - порекомендовал главный врач округа.

В Югре регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. В Югорске и Советском со 2 по 23 июля вводится режим обязательной самоизоляции. Ограничения не касаются тех жителей округа, кто успел вакцинироваться от COVID-19. Подобные меры могут ввести еще в шести муниципалитетах округа.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 414, комментариев: 2
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 15:20
приложение касается в первую очередь жителей москвы. причем тут хмао?! там вроде бы даже нет возможности получить qr-код для нежителей нерезиновой
Ananas Районный критик
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Сегодня в 15:25
В приложении после регистрации через госуслуги появляется сертификат о прививке. В самом основном приложении Госуслуг он тоже есть, но до него в меню приложения долго добиваться.
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