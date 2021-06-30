Синоптики предупреждают югорчан о сильной жаре

До 4 июля в Югре будет очень жарко: столбики термометров поднимутся до +33 градусов и выше. Об опасном метеорологическом явлении предупреждают специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС.

При этом 1 июля местами на западе региона ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 21 метра в секунду. Грозы обещают также 2 и 3 июля.

«С 30 июня до 3 июля мы вполне сможем насладиться по-настоящему теплыми днями, когда ночная температура будет не ниже +16,+21 °C, а дневная достигнет отметки +29,+34 °C. Однако настолько прогретый воздух доберется не до всех районов автономного округа и на крайнем севере и востоке температурный фон будет значительно умереннее, хотя и там будет достаточно тепло: ночью +10,+15 °C, днем +19,+24 °C. Одновременно с повышением температуры возникнут и температурные контрасты, которые будут вызывать дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра, град», - рассказали синоптики.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, самым жарким днем будет четверг, 1 июля. Температура воздуха прогреется до +28 градусов. Конец рабочей недели будет дождливым

С 4 июля с северных районов автономного округа начнётся похолодание в связи с прохождением холодного фронта, а 5 июля уже вся территория окажется под влиянием более холодной воздушной массы. Прохождение фронта будет сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ночью понизится до +8,+13 °C, дневная до +15,+20 °C.

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