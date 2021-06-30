Назван размер новых «путинских» пособий для беременных и семей с детьми в Югре

С 1 июля стартует приём заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет. Они полагаются родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки беременности – до 12 недель.

Размер пособия определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе.

«В Ханты-Мансийском автономном округе выплата семьям с одним родителем составит 8 153 рубля в месяц на каждого ребёнка, а выплата беременной женщине – 8750 рублей. Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Югре его размер на 2021 год для трудоспособного населения составляет - 17 500 рублей для детей – 16 306 рублей. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости» - пояснила начальник управления установления социальных выплат ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Ольга Камаева.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.