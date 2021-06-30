За всю пандемию в ХМАО COVID-19 был подтвержден у 59 888 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 125 человек. За всю пандемию 59 888 жителей округа проходили лечение. Об этом пишет местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились по 21 муниципалитету ХМАО:
- Сургут – 26;
- Советский район – 14;
- Нижневартовск – 16;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нефтеюганск – 10;
- Югорск – 10;
- Лангепас – 9;
- Кондинский район – 5;
- Мегион – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Нягань – 2;
- Покачи – 2;
- Урай – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Когалым – 1;
- Радужный – 1;
- Березовский район – 1;
- Сургутский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 121 случае, по 4 контакты устанавливаются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 809 человек. За сутки излечились 107 человек, за весь период пандемии – 57 875 югорчан.