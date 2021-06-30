За всю пандемию в ХМАО COVID-19 был подтвержден у 59 888 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 125 человек. За всю пандемию 59 888 жителей округа проходили лечение. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились по 21 муниципалитету ХМАО:

Сургут – 26;

Советский район – 14;

Нижневартовск – 16;

Ханты-Мансийск – 11;

Нефтеюганск – 10;

Югорск – 10;

Лангепас – 9;

Кондинский район – 5;

Мегион – 3;

Пыть-Ях – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Нягань – 2;

Покачи – 2;

Урай – 2;

Нижневартовский район – 2;

Октябрьский район – 2;

Когалым – 1;

Радужный – 1;

Березовский район – 1;

Сургутский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 121 случае, по 4 контакты устанавливаются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 809 человек. За сутки излечились 107 человек, за весь период пандемии – 57 875 югорчан.