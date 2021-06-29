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​Пострадавшие от бездействия девелоперов дольщики Сургута беспокоятся о двух домах, чья достройка «зависла». Вопрос с ними обсудила Наталья Комарова

В Югре на решение проблем дольщиков выделен почти миллиард рублей в 2021 году

​Пострадавшие от бездействия девелоперов дольщики Сургута беспокоятся о двух домах, чья достройка «зависла». Вопрос с ними обсудила Наталья Комарова
Фото siapress.ru

Тема проблемных домов пострадавших от бездействия застройщиков вновь была поднята в Сургуте. С жителями города, чьи имущественные права были нарушены, встретилась Наталья Комарова и директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин. Разговор шел про два конкретных дома – №2 и №6 в 44-м микрорайоне.

Там сложилась непростая ситуация: по словам дольщиков, достройка их домов в вялотекущем режиме продолжается уже три года (это уже после того, как проблема была поднята, на самом деле договоры долевого участия заключены, а деньги за них внесены еще раньше), и процесс явно затягивается. Сургутяне опасаются, что дело просто дойдет до того, что дома начнут разрушаться, и тогда своих квартир люди уже точно не дождутся никогда. «В связи с этим у нас много волнений, поэтому мы решили обратиться к губернатору», – рассказали представители дольщиков, и обосновали беспокойство очередным этапом затягивания дела – суд по смене конкурсного управляющего у застройщика назначен только на сентябрь.

По словам Кирилла Мыскина, правительству Югры по поручению Натальи Комаровой удалось ускорить заседание суда – оно состоится в июле. Там Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства будет ходатайствовать о передаче незавершенных домов в его ведение. По словам губернатора, на цели завершения строительства либо компенсации дольщикам в бюджете Югры на 2021 год заложены 945 млн рублей. Когда суд примет соответствующее решение, Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков решит судьбу дома – либо завершение строительства (в этом случае застройщиком выступит Фонд защиты прав дольщиков Югры), либо выплаты компенсаций.

Наталья Комарова поручила сформировать дорожные карты по этим проблемным домам и дать всю информацию участникам долевого строительства, чтобы они видели, что происходит, и на каком этапе решения находится их вопрос. В настоящий момент документы уже размещены на сайте фонда.

Напомним, что в целом губернатор и правительство Югры с самого старта истории о проблемных домах в 2017 году взяло ситуацию под свой контроль. Тогда региональные власти оперативно разработали местные нормы, которые позволили в кратчайшие сроки привлечь инвесторов и составить дорожные карты по завершению объектов. Один из инструментов, который запустили в 2019 году – выделение земельных участков без торгов тем компаниям, которые готовы были за свой счет достроить дома и передать квартиры собственникам.

В целом правительству Югры с 2017 года удалось закрыть проблемы с 31 домом и восстановить имущественные права у почти 1900 жителей региона. Реализация плана-графика находится под жестким контролем у Натальи Комаровой и постоянно действующей рабочей группы по решению проблем пострадавших дольщиков.

На сегодня ситуация такова. В Югре в реестр проблемных объектов и план-график включен 21 дом (из них 14 – в Сургуте), в которые вложили свои деньги 1605 жителей региона. Предполагается, что 889 человек получат свои квартиры в 10 домах, когда они будут достроены. Еще 700 человек пойдут по пути, предусмотренном федеральным законом «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков», то есть через тот самый Фонд защиты прав дольщиков. Для этого правительство Югры заключило с Фондом соответствующее соглашение и только на 2021 год выделило 945 миллионов рублей в бюджете (всего на три года выделено более 1,8 млрд рублей).

«Спасибо вам, что не оставили нас без поддержки, Наталья Владимировна. Мы верим, что с вашей помощью у нас все будет хорошо», – обратилась к губернатору одна из обманутых дольщиц в соцсетях.

Справка СИА-ПРЕСС:

В настоящее время в реестр включен 21 проблемный объект в городах Лангепас (1), Нефтеюганск (5) и Сургут (14), п.г.т. Федоровский Сургутского района (1). В настоящее время общее количество пострадавших граждан 1605 человек.

По 10 проблемным объектам (889 граждан) завершение строительства планируется с привлечением инвесторов, либо собственными силами действующих застройщиков.

По 6 объектам (700 граждан) из числа «проблемных», застройщики которых признаны банкротами (ООО «Артель», ООО «СМП-68», ООО «СеверСтрой Партнер», ООО «ДЭП»), применяется механизм публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

В Сургуте – 14 объектов, пострадавших 1335 граждан.


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Сегодня в 21:46, просмотров: 114, комментариев: 0
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