16+
Логотип Сиапресс
USD  72,3723   EUR  86,2026  

Новости

Больше новостей
Обязательная вакцинация для россиян, собирающихся на курорты Краснодарского края — это…
Комментировать
0
Вы поставите прививку от COVID-19 ради отдыха на российском юге?
Комментировать
0
Больше опросов

​У президентских грантов открылось новое направление, в котором креативные югорчане могут показать себя

Идет прием заявок на конкурс проектов президентского Фонда культурных инициатив

​У президентских грантов открылось новое направление, в котором креативные югорчане могут показать себя
Фото фондкультурныхинициатив.рф

Многие общественники знают про Фонд президентских грантов и его ежегодные конкурсы, на которых среди НКО распределяются миллиарды рублей на реализацию самых разнообразных проектов – от волонтерства и гражданской дипломатии до помощи многодетным семьям и популяризации науки. Но одного направления в своем чистом «кристаллизованном» выражении там не было – это культура и креативные индустрии. И вот они появились.

Для этого была запущена отдельная структура – президентский Фонд культурных инициатив, и отдельная платформа для грантового конкурса – фондкультурныхинициатив.рф. У него есть отдельный бюджет – 3,5 миллиарда рублей. Плюс еще несколько важных нюансов.

Например – в отличие от основного конкурса президентских грантов, в «культурном» конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, госкорпораций и политических партий), коммерческие структуры и индивидуальные предприниматели. Это значит, что даже муниципальные учреждения (которые формально не относятся к государственным органам власти) могут включиться в борьбу за гранты на свои проекты. А возможность для креативного бизнеса получить подобное финансирование – это вообще большое ноу-хау.

Заявочная кампания будет продолжаться до 30 июля, результаты огласят не позднее 15 сентября. Проект, который вы подаете, должен стартовать не ранее 1 июля (в случае, если он начался с этой даты, но вы выиграли грант 15 сентября – вам возместят понесенные ранее расходы) и завершиться не позднее 31 декабря 2022 года.

К слову, координационный комитет Фонда культурных инициатив возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, там заседают вице-премьер Татьяна Голикова, генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и многие другие известные россияне. В экспертном совете, который будет непосредственно оценивать проекты: актер Сергей Безруков, писатель Евгений Водолазкин, композитор Игорь Матвиенко, журналист Эрнест Мацкявичус, гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов и другие большие специалисты.

Самое важное – с чем можно прийти на этот конкурс. Выбор есть: проекты в области классического искусства, кросскультурные проекты, проведение фестивалей, премий, форумов в области искусства, стартапы в области культуры, искусства и – что важно, креативных индустрий. Вообще креативные индустрии выведены в отдельный блок этого конкурса – можно предлагать идеи в области литературы, дизайна, моды, музыки, саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, кино, театра и даже компьютерных игр.

Тематика проектов – тоже на любой вкус. Например, направление «Нация победителей» – о традициях больших достижений России во всех областях. Или «Я горжусь» – о продвижении в массы славных страниц отечественной истории и современности. «Место силы» – то, что может быть особо интересно авторам проектов из Югры, так как это специальное «региональное» направление, посвященное географическому разнообразию и локальной идентичности. «Культурный код» – продвижение традиционных российских ценностей через культуру и креативные индустрии.

В общем, всем, кто в Югре занимается культурой, искусством и креативными индустриями (благо, поддержка этой отрасли в регионе идет большими темпами под личным кураторством Натальи Комаровой, что позволило создать специальный закон об этой сфере деятельности в регионе) нужно заходить на сайт фондкультурныхинициатив.рф, изучать документацию и подавать свои идеи на конкурс. Как показывает практика, некоммерческие организации Югры выигрывают немало денег от Фонда президентских грантов, и в этом направлении все может получиться не хуже. Нужно успевать до 31 июля.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:55, просмотров: 160, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 3488
  2. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 2024
  3. ​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам 1462
  4. ​Будет жарко: столбики термометров в Югре приблизятся к +40 1098
  5. ​На югорской трассе один из «смертельных» поворотов сделали немного безопаснее 1066
  6. Жители Югорска и Советского отправятся на самоизоляцию 1005
  7. ​В Сургуте план по вакцинации от коронавируса выполнен наполовину 961
  8. ​Ветреная гроза надвигается на Сургут 804
  9. ​Мужчину, который угрожал топором участковому, отправили под суд в Югре 794
  10. ​Рабочая группа начала обсуждать варианты развития главного парка Сургута 757
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 12701
  2. Косметолог Арина Пахтусова: «Голенькими не ходим. Должен быть барьер между иммунитетом вашей кожи и окружающей средой» // ONLINE 6544
  3. ​Без масок – особо опасны 5296
  4. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 3488
  5. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3223
  6. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 3220
  7. ​В Нижневартовской окружной больнице произошел пожар – загорелся матрас 3211
  8. ​Это рекорд! Семейная чета вартовчан перевела мошенникам больше десяти миллионов рублей 3174
  9. ​С абьюзером хочется быть противной 3113
  10. В Сургуте закончилась вакцина от COVID-19 2778
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 12701
  2. ​Умер Сергей Полукеев 10961
  3. Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит 9939
  4. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 9777
  5. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9245
  6. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9135
  7. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8668
  8. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8403
  9. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8193
  10. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 7892

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика