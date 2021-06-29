Идет прием заявок на конкурс проектов президентского Фонда культурных инициатив

Многие общественники знают про Фонд президентских грантов и его ежегодные конкурсы, на которых среди НКО распределяются миллиарды рублей на реализацию самых разнообразных проектов – от волонтерства и гражданской дипломатии до помощи многодетным семьям и популяризации науки. Но одного направления в своем чистом «кристаллизованном» выражении там не было – это культура и креативные индустрии. И вот они появились.

Для этого была запущена отдельная структура – президентский Фонд культурных инициатив, и отдельная платформа для грантового конкурса – фондкультурныхинициатив.рф. У него есть отдельный бюджет – 3,5 миллиарда рублей. Плюс еще несколько важных нюансов.

Например – в отличие от основного конкурса президентских грантов, в «культурном» конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, госкорпораций и политических партий), коммерческие структуры и индивидуальные предприниматели. Это значит, что даже муниципальные учреждения (которые формально не относятся к государственным органам власти) могут включиться в борьбу за гранты на свои проекты. А возможность для креативного бизнеса получить подобное финансирование – это вообще большое ноу-хау.

Заявочная кампания будет продолжаться до 30 июля, результаты огласят не позднее 15 сентября. Проект, который вы подаете, должен стартовать не ранее 1 июля (в случае, если он начался с этой даты, но вы выиграли грант 15 сентября – вам возместят понесенные ранее расходы) и завершиться не позднее 31 декабря 2022 года.

К слову, координационный комитет Фонда культурных инициатив возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, там заседают вице-премьер Татьяна Голикова, генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и многие другие известные россияне. В экспертном совете, который будет непосредственно оценивать проекты: актер Сергей Безруков, писатель Евгений Водолазкин, композитор Игорь Матвиенко, журналист Эрнест Мацкявичус, гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов и другие большие специалисты.

Самое важное – с чем можно прийти на этот конкурс. Выбор есть: проекты в области классического искусства, кросскультурные проекты, проведение фестивалей, премий, форумов в области искусства, стартапы в области культуры, искусства и – что важно, креативных индустрий. Вообще креативные индустрии выведены в отдельный блок этого конкурса – можно предлагать идеи в области литературы, дизайна, моды, музыки, саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, кино, театра и даже компьютерных игр.

Тематика проектов – тоже на любой вкус. Например, направление «Нация победителей» – о традициях больших достижений России во всех областях. Или «Я горжусь» – о продвижении в массы славных страниц отечественной истории и современности. «Место силы» – то, что может быть особо интересно авторам проектов из Югры, так как это специальное «региональное» направление, посвященное географическому разнообразию и локальной идентичности. «Культурный код» – продвижение традиционных российских ценностей через культуру и креативные индустрии.

В общем, всем, кто в Югре занимается культурой, искусством и креативными индустриями (благо, поддержка этой отрасли в регионе идет большими темпами под личным кураторством Натальи Комаровой, что позволило создать специальный закон об этой сфере деятельности в регионе) нужно заходить на сайт фондкультурныхинициатив.рф, изучать документацию и подавать свои идеи на конкурс. Как показывает практика, некоммерческие организации Югры выигрывают немало денег от Фонда президентских грантов, и в этом направлении все может получиться не хуже. Нужно успевать до 31 июля.