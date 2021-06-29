В Югре растет число тяжело больных коронавирусом

На сегодня в Югре количество человек, которые обслуживаются в стационаре, превышает число пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова во время онлайн-заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией. «Эти данные говорят о том, что заболевание на настоящем этапе протекает в тяжелых формах», – подчеркнула губернатор.

По последним данным, в реанимациях с подтвержденным коронавирусом находятся 82 югорчанина, из них 59 на аппаратной поддержке.

Ранее siapress.ru публиковал статистику главы Депздрава Югры по вакцинации населения от COVID-19. В тройку лидеров вошли Ханты-Мансийский, Белоярский и Октябрьский районы. Там выполнение плана оценивается в 88, 69 и 67 процентов соответственно. Сургут расположился на седьмой строчке рейтинга (49%). Аутсайдерами по выполнению плана стали Нефтеюганск (26%) и Когалым (31%).