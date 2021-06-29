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Жители Югорска и Советского отправятся на самоизоляцию

В двух муниципалитетах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых жителей

Жители Югорска и Советского отправятся на самоизоляцию
фото: pixabay.com

Глава Югры Наталья Комарова ввела новые ограничения для жителей Югорска и поселка Советский. Режим обязательной самоизоляции продлится с 2 до 23 июля, однако меры не касаются тех жителей округа, кто успел вакцинироваться от COVID-19. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба, которое состоялось сегодня, 29 июня.

В связи с ограничениями будут временно закрыты фитнес-клубы и кинотеатры, а точки общепита могут работать с 6 утра до 8 вечера, продажу еды «на вынос» и доставку заказов можно организовать круглосуточно. На кафе, расположенные в аэропортах, железнодорожных вокзалах и заправках, данное ограничение не распространяется.

Из постановления следует, что граждане, которые проживают в Югорске и Советском, могут покидать дом в случаях:

— обращения за медицинской помощью;

— следования к месту (от места) работы;

— оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

— следования в аптеки, магазины, к организациям общественного питания, организациям, осуществляющим ритуальные услуги;

— выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

— выноса мусора.

Отметим, что за сутки в округе выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. В Югорске заболели 12 человек, в Советском районе – 15.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 406, комментариев: 0
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