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​Югорчанам жилье доступно, но не так, как в прошлом году

Югра потеряла лидирующее место в рейтинге регионов по доступности жилья

​Югорчанам жилье доступно, но не так, как в прошлом году
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Аналитики РИА Рейтинги составили очередной список, в котором Югра снова среди лидеров. На этот раз округ вошел в пятерку регионов России по доступности приобретения жилья. Впрочем, по сравнению с 2020-м позиция ХМАО-Югры снизилась.

По подсчетам экспертов, среднестатистической семье Югры в 2021 году надо 3,3 года, чтобы накопить на собственное жилье. При этом стоимость двухкомнатной квартиры в 60 «квадратов» они оценили в 4,3 млн рублей.

Однако в прошлом году Югры располагалась на втором месте рейтинга. Типовая двушка тогда оценивалась в 3,6 миллиона, а накопить на нее среднестатистическая семья могла за 2,8 года.

Лидером рейтинга регионов по доступности приобретения жилья — 2021 стал Ямал. Здесь накопить на квартиру можно за год. В тройке лидеров Магаданская область (1,6 года) и Ненецкий АО (2,8 года).

«Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 4,6, а минимум 4,7 лет», - отмечет РИА Новости.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата и Центробанка.


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29 июня в 11:44, просмотров: 1316, комментариев: 0
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