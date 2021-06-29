Югра потеряла лидирующее место в рейтинге регионов по доступности жилья

Аналитики РИА Рейтинги составили очередной список, в котором Югра снова среди лидеров. На этот раз округ вошел в пятерку регионов России по доступности приобретения жилья. Впрочем, по сравнению с 2020-м позиция ХМАО-Югры снизилась.

По подсчетам экспертов, среднестатистической семье Югры в 2021 году надо 3,3 года, чтобы накопить на собственное жилье. При этом стоимость двухкомнатной квартиры в 60 «квадратов» они оценили в 4,3 млн рублей.

Однако в прошлом году Югры располагалась на втором месте рейтинга. Типовая двушка тогда оценивалась в 3,6 миллиона, а накопить на нее среднестатистическая семья могла за 2,8 года.

Лидером рейтинга регионов по доступности приобретения жилья — 2021 стал Ямал. Здесь накопить на квартиру можно за год. В тройке лидеров Магаданская область (1,6 года) и Ненецкий АО (2,8 года).

«Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 4,6, а минимум 4,7 лет», - отмечет РИА Новости.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата и Центробанка.