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​Водитель Land Cruiser, из-за которого в ДТП погибли две девочки и их отец из Югры, пойдет под суд

На Среднем Урале будут судить водителя Land Cruiser, из-за которого погибли две девочки и их папа из Нягани

​Водитель Land Cruiser, из-за которого в ДТП погибли две девочки и их отец из Югры, пойдет под суд
Фото: 66.мвд.рф

В Свердловской области завершилось следствие по делу о смертельном ДТП на трассе «Ивдель – ХМАО». 7 января 2021 года на 116 километре дороги столкнулись ToyotaLand Cruiser и Kia Ceed. В легковушке ехала семья из Нягани.

8-летняя девочка погибла на месте происшествия, ее 10-летняя сестра не пережила транспортировку в медучреждение. Отец погибших девочек, который был за рулем, умер в больнице, не приходя в сознании. В живых осталась только женщина-пассажир, мама и супруга погибших. Ее здоровью причинён тяжкий вред.

Трагедия произошла из-за того, что водитель автомобиля Toyota Land Cruser 100, житель Североуральска, 1975 года рождения, на высокой скорости выехал на встречную полосу, проигнорировав погодные и дорожные условия.

«Медицинское освидетельствование не обнаружило алкоголь в крови обоих водителей. По факту происшествия следственное подразделение полиции возбудило уголовное дело. Проведен ряд судебных экспертиз, в том числе видеотехнические и психофизиологические с использованием полиграфа. Водитель Toyota Land Cruser 100 до судебного разбирательства по ходатайству представителей МВД заключен под стражу», - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Уголовное дело было возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В настоящее время пять томов материалов уголовного дела из специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области направлены для рассмотрения по существу в Ивдельский городской суд.

Стоит отметить, что после ДТП водитель внедорожника лег в больницу и нанял адвоката. «Я помню, что водитель машины, с которой мы столкнулись, сказал мне, что мы выехали на встречку. Зачем? Мне не нравится такой поворот событий. У меня нет на это сил. Я хочу похоронить своих детей. Виновник ДТП, который ходил на своих ногах в целой куртке, без каких-либо следов удара, теперь лежит в больнице и нанял адвоката», - рассказывала тогда выжившая женщина порталу Е1.ru.

Полковник Горелых пообещал рассказать об итогах судебного разбирательства сразу по окончанию процесса.


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29 июня в 10:25, просмотров: 1169, комментариев: 0
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