Нефтеюганск и Когалым – аутсайдеры рейтинга по ковид-вакцинации в Югре

Главный врач Югры Алексей Добровольский опубликовал рейтинг муниципалитетов региона по доле вакцинированного от COVID-19 населения. Безусловным лидером списка стал Ханты-Мансийский район, где прививку поставили 88 процентов «планового» населения. Также неплохо идет прививочная кампания в Белоярском (69%) и Октябрьском (67%) районах.

Аутсайдерами рейтинга стали Нефтеюганск и Когалым, где прививку поставили 26 и 31 процент взрослых жителей, подлежащих вакцинации.

Сургут вошел в десятку и занял седьмое место. Здесь план вакцинации выполнен на 49 процентов. Другие крупные города округа расположились ближе к концу списка: Нижневартовск – на 16 месте, Ханты-Мансийск – на 17-м (по 36 процентов).



Таблица: instagram.com/aadobrovolskii

В Югре план вакцинации выполнен на 42 процента – 329 184 взрослых человека. «Откуда взялась цифра в 755 755 жителей, которых мы паланируем вакцинировать от ковида? Это 60 процентов взрослого населения округа. <…> Этого достаточно, чтобы предотвратить распространение инфекции. Общая формула коллективного иммунитета именно такая», - уточнил глава депздрава.

Напомним, накануне в Югру поступило почти 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. В ближайшие дни они будут распределены по медучреждениям округа.