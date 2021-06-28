16+
Логотип Сиапресс
USD  72,1777   EUR  86,1657  

Новости

Больше новостей
Обязательная вакцинация для россиян, собирающихся на курорты Краснодарского края — это…
Комментировать
0
Вы поставите прививку от COVID-19 ради отдыха на российском юге?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте план по вакцинации от коронавируса выполнен наполовину

Нефтеюганск и Когалым – аутсайдеры рейтинга по ковид-вакцинации в Югре

​В Сургуте план по вакцинации от коронавируса выполнен наполовину
Фото: vk.com/dzhmao

Главный врач Югры Алексей Добровольский опубликовал рейтинг муниципалитетов региона по доле вакцинированного от COVID-19 населения. Безусловным лидером списка стал Ханты-Мансийский район, где прививку поставили 88 процентов «планового» населения. Также неплохо идет прививочная кампания в Белоярском (69%) и Октябрьском (67%) районах.

Аутсайдерами рейтинга стали Нефтеюганск и Когалым, где прививку поставили 26 и 31 процент взрослых жителей, подлежащих вакцинации.

Сургут вошел в десятку и занял седьмое место. Здесь план вакцинации выполнен на 49 процентов. Другие крупные города округа расположились ближе к концу списка: Нижневартовск – на 16 месте, Ханты-Мансийск – на 17-м (по 36 процентов).


Таблица: instagram.com/aadobrovolskii

В Югре план вакцинации выполнен на 42 процента – 329 184 взрослых человека. «Откуда взялась цифра в 755 755 жителей, которых мы паланируем вакцинировать от ковида? Это 60 процентов взрослого населения округа. <…> Этого достаточно, чтобы предотвратить распространение инфекции. Общая формула коллективного иммунитета именно такая», - уточнил глава депздрава.

Напомним, накануне в Югру поступило почти 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. В ближайшие дни они будут распределены по медучреждениям округа.


нравится (1) не нравится (0)
28 июня в 22:54, просмотров: 208, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Дина Кузьмина: «Все проекты по благоустройству, за которые бы мы ни взялись, масштабные» 1322
  2. ​Это увлекательный был аттракцион: маленьких вартовчан прокатили в ковше экскаватора 956
  3. Народный контроль: сургутянин проверил качество ямочного ремонта, вооружившись деревянной палочкой 947
  4. Югорчанина, что пропал во время сплава по протоке Ендырская, нашли мертвым 854
  5. Сургутяне не смогли насладиться утренним сном в воскресенье из-за стрижки травы 800
  6. ​Сворачивание гуманитарного направления гимназии – это ошибка, недальновидность, регресс всего учебного заведения 794
  7. ​Константин Сонин: «Не думаю, что руководители Сургутнефтегаза менее образованны, чем Джон Рокфеллер, который с нуля создал ведущий университет» 785
  8. На сургутских дачах на полном ходу перевернулся мотоцикл: его водитель не справился с управлением 778
  9. ​Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба 696
  10. ​Аноним «заминировал» нижневартовские детские сады, школы и суды 692
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 12476
  2. Косметолог Арина Пахтусова: «Голенькими не ходим. Должен быть барьер между иммунитетом вашей кожи и окружающей средой» // ONLINE 6460
  3. ​Без масок – особо опасны 4486
  4. По Сургуту бегает медведь // Видео 4009
  5. ​«Двойные стандарты»: в Югре глава поселения объявил бойкот губернатору из-за отмены праздника 3288
  6. ​С абьюзером хочется быть противной 2977
  7. ​В Нижневартовской окружной больнице произошел пожар – загорелся матрас 2878
  8. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 2861
  9. ​Это рекорд! Семейная чета вартовчан перевела мошенникам больше десяти миллионов рублей 2847
  10. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 2764
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 12476
  2. ​Умер Сергей Полукеев 10836
  3. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 9755
  4. Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит 9631
  5. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9209
  6. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9108
  7. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8488
  8. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8380
  9. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8165
  10. ​Звонок Полукеева 7321

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика