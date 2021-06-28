На опасном участке трассы «Лангепас – Покачи» обустроили шумовые полосы

На 47 километре автодороги «Лангепас – Покачи» перед опасным поворотом обустроили шумовые полосы и установили предупреждающие знаки. Об этом на личной странице в соцсети сообщил заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

«В декабре прошлого года мне написал Глава Покачей Владимир Степура, он обратил внимание на проблему с трассой Лангепас—Покачи. На 47-м километре за 2019-2020 год погибли 4 человека, пострадали 30. Дорога поворачивает под прямым углом, водители не всегда успевают заметить поворот и отреагировать на него. Я взял вопрос на личный контроль, и мы изыскали средства, чтобы сделать поворот более заметным», - рассказал чиновник.

Сегодня он лично осмотрел участок трассы, на котором установили знак «Направление поворота» и нанесли шумовые полосы, предупреждающие водителя об опасности.

«Очевидно, что этих мер недостаточно, поэтому летом начнутся проектно-изыскательские работы для выполнения дальнейшего ремонта на этом участке. Нужно сделать его полностью безопасным для автомобилистов», - заключил Шувалов.