На Югру надвигается очень жаркая погода

В ближайшие дни в Югре будет очень жарко – 1 июля воздух прогреется до +37 °С. Прогноз погоды опубликован на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Конец июня тоже будет до +27°С, +29°С. А начало июля станет знойным: температура ночью +17,+22 °С, местами +11,+16 °С, днем +32,+37 °С, местами +26,+31 °С. Разнообразят погоду дожди и грозы.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в четверг, 1 июля, столбики термометров поднимутся до +28°С и пройдет гроза.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал Уралу очень теплое начало июля.

Напомним, что санврачи Югры разрешили купаться только на четырех пляжах: озеро «Нешинелор» Белоярского района; озеро «Окунево» Советского района; озеро «Магылор» Нижневартовского района; протока Каюковской в Лангепасе.