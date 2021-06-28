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​Будет жарко: столбики термометров в Югре приблизятся к +40

На Югру надвигается очень жаркая погода

​Будет жарко: столбики термометров в Югре приблизятся к +40
Фото: 86.mchs.gov.ru

В ближайшие дни в Югре будет очень жарко – 1 июля воздух прогреется до +37 °С. Прогноз погоды опубликован на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Конец июня тоже будет до +27°С, +29°С. А начало июля станет знойным: температура ночью +17,+22 °С, местами +11,+16 °С, днем +32,+37 °С, местами +26,+31 °С. Разнообразят погоду дожди и грозы.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в четверг, 1 июля, столбики термометров поднимутся до +28°С и пройдет гроза.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал Уралу очень теплое начало июля.

Напомним, что санврачи Югры разрешили купаться только на четырех пляжах: озеро «Нешинелор» Белоярского района; озеро «Окунево» Советского района; озеро «Магылор» Нижневартовского района; протока Каюковской в Лангепасе.


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Сегодня в 21:49, просмотров: 147, комментариев: 0
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