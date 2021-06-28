Югорчанин, напавший с топором на полицейского, пойдет под суд

30-летний житель Октябрьского района пойдет под суд за то, что напал с топором на полицейского. По статье применение насилия в отношении представителя власти ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 24 мая в селе Шеркалы. Пьяный югорчанин решил отомстить участковому за то, что его брата привлекли к уголовной ответственности за преступления против собственности.

«Обвиняемый прибыл к месту жительства участкового уполномоченного полиции, где нанес несколько ударов топором по оконному стеклу и входной двери дома, повредив их. Далее, при пресечении сотрудником полиции противоправных действий обвиняемого, злоумышленник высказал угрозу расправой и оказал сопротивление, причинив топором телесные повреждения руки полицейского», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Во время следствия обвиняемый раскаялся в содеянном.