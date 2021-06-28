118 жителей Югры заразились COVID-19 за сутки

В Югре за сутки коронавирус выявили у 118 человек. За всю пандемию лечение от болезни проходили 59 643 жителей округа. Об этом оповещает местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились по 15 муниципалитетам:

Сургут – 25;

Нижневартовск – 15;

Ханты-Мансийск – 13;

Лангепас – 10;

Нефтеюганск – 10;

Советский район – 10;

Югорск – 9;

Нягань – 7;

Урай – 6;

Кондинский район – 4;

Сургутский район – 3;

Мегион – 2;

Октябрьский район – 2;

Когалым – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 101 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 106 случаях, по 9 контакты устанавливаются. Состояние 74 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 808 человек. За сутки излечились 21 человек, за весь период пандемии – 57 664 югорчанина.