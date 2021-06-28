118 жителей Югры заразились COVID-19 за сутки

В Югре за сутки коронавирус выявили у 118 человек. За всю пандемию лечение от болезни проходили 59 643 жителей округа. Об этом оповещает местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились по 15 муниципалитетам:
- Сургут – 25;
- Нижневартовск – 15;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Лангепас – 10;
- Нефтеюганск – 10;
- Советский район – 10;
- Югорск – 9;
- Нягань – 7;
- Урай – 6;
- Кондинский район – 4;
- Сургутский район – 3;
- Мегион – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Когалым – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 101 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 106 случаях, по 9 контакты устанавливаются. Состояние 74 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 808 человек. За сутки излечились 21 человек, за весь период пандемии – 57 664 югорчанина.